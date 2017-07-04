Власти Москвы не планируют повышать тарифы на проезд в общественном транспорте в 2017 году

Клуб НХЛ "Сент-Луис" подпишет Костина после аннулирования его соглашения с "Динамо"Спорт 5 июля, 0:22
Награждение футболистов "Спартака" золотыми медалями чемпионата России пройдет 8 июляСпорт 5 июля, 0:07
Футболист сборной Португалии Пепе стал игроком турецкого "Бешикташа"Спорт 4 июля, 23:59
NY Post: Ковальчук в сезоне-2017/18 будет выступать в КХЛСпорт 4 июля, 23:15
Макарова и Кузнецова вышли во второй круг Уимблдона, где сыграют друг с другомСпорт 4 июля, 22:46
Епископ Тихон назвал бессмысленными разговоры о восстановлении в России монархииОбщество 4 июля, 21:52
Стратегическое партнерство: итоги переговоров Путина и Си ЦзиньпинаПолитика 4 июля, 21:31
"Зенит" одержал первую победу при Манчини, обыграв "Аустрию" в товарищеском матчеСпорт 4 июля, 21:28
ВФЛА отправила в IAAF заявки на 14 спортсменов, претендующих на участие в ЧМСпорт 4 июля, 21:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Тарифы на проезд в общественном транспорте в Москве останутся неизменными до конца текущего года. Об этом сообщил во вторник заместитель мэра Максим Ликсутов.
"В этом году у нас тарифы на городской транспорт больше меняться не будут", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы", добавив, что стоимость проезда на следующий год еще не установлена.
Ликсутов подчеркнул, что тарифы на городской транспорт в Москве растут намного ниже инфляции, и выразил уверенность в том, что такая тенденция будет сохраняться и дальше.
С 1 июля повысились тарифы на проезд в пригородных пассажирских электричках в Московском регионе. Проезд в границах Москвы вне зависимости от расстояния за разовую поездку теперь составляет 34 рубля, а поездка за пределы Москвы, где расстояния поделены на зоны, обойдется в 22 рубля за каждую зону.