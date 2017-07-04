Власти Москвы не планируют повышать тарифы на проезд в общественном транспорте в 2017 году

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Тарифы на проезд в общественном транспорте в Москве останутся неизменными до конца текущего года. Об этом сообщил во вторник заместитель мэра Максим Ликсутов.

"В этом году у нас тарифы на городской транспорт больше меняться не будут", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы", добавив, что стоимость проезда на следующий год еще не установлена.

Ликсутов подчеркнул, что тарифы на городской транспорт в Москве растут намного ниже инфляции, и выразил уверенность в том, что такая тенденция будет сохраняться и дальше.

С 1 июля повысились тарифы на проезд в пригородных пассажирских электричках в Московском регионе. Проезд в границах Москвы вне зависимости от расстояния за разовую поездку теперь составляет 34 рубля, а поездка за пределы Москвы, где расстояния поделены на зоны, обойдется в 22 рубля за каждую зону.