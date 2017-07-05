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В Москве начался сезон наблюдения за серебристыми облаками

Москва
5 июля, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Ночные облака можно увидеть примерно через час после захода солнца, пояснил глава Гидрометцентра РФ

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© nasa.gov

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Необычные серебристые облака можно наблюдать в ночном небе над Москвой. Об этом сообщил в среду ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что это красивое явление становятся украшением неба в летний период. Такие облака можно было наблюдать в ночь на 4 и 5 июля на ясном небе.

"Эти облака видны ночью, их часто называют еще ночными облаками. Они серебристые и красиво светятся ночью, когда солнце заходит, лучи его проникают глубоко в атмосферу, пронизывая ее светом", - сказал Вильфанд.

По его словам, серебристые облака - это скопление молекул водяного пара. "Эти облака находятся очень высоко, на удалении около 100 км от поверхности Земли. Прогнозировать их появление невозможно, поскольку их природа не понятна. Они появляются в летний период и природа этих облаков не до конца известна", - отметил Вильфанд.

По данным специалистов, серебристыми облаками можно любоваться примерно через час после захода солнца. За час до восхода они вновь исчезают. Сначала они появляются на северо-западе, а потом, после середины ночи, их лучше видно на северо-востоке. В московских широтах они лучше всего видны в начале июля.

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