Приставы приостановили работу еще одного мусорного полигона в Подмосковье

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Судебные приставы приостановили работу мусорного полигона в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления ФССП по Московской области, это произошло по исполнительному производству в отношении ОАО "Экокомплекс Наро-Фоминск", взыскателем выступает природоохранная прокуратура Московской области.

"Предметом исполнения решения суда было обязание должника приостановить деятельность по эксплуатации (приему и размещению отходов) полигона ТКО "Каурцево" до устранения нарушений действующего законодательства. Должнику неоднократно были вручены требования об исполнении решения суда", - сообщили в УФССП.

4 июля приставы приостановили эксплуатацию полигона, техника и работники ООО "Экокомплекс Наро-Фоминск" выведены с территории объекта, въезд опечатан. С организации взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.