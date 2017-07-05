В Домодедове открыт новый рейс в Гюмри

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московский аэропорт Домодедово открывает рейс по новому направлению - Гюмри, сообщается на сайте аэропорта.
Авиаперевозчик "ТАРОН-АВИА" будет выполнять с 23 июля полеты по маршруту Гюмри - Москва (Домодедово) - Гюмри дважды в неделю.
Согласно сообщению, в 2016 году пассажиропоток Домодедова в Армению и обратно составил более 596 тыс. человек. За пять месяцев 2017 года число пассажиров по этому направлению выросло на 13,3%, превысив 230 тыс. пассажиров.
Московский аэропорт Домодедово является лучшим аэропортом России по версии премии "Воздушные Ворота России" и лучшим аэропортом СНГ по версии Skytrax. По итогам 2016 года пассажиропоток аэропорта составил 28,5 млн пассажиров (-6,6% к 2015 году). На внутренних линиях было перевезено более 16,6 млн человек, на международных - свыше 11,88 млн.