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В Москве неизвестные украли 3 млн рублей из платежного терминала

Москва
6 июля, 8:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Инцидент произошел в районе Рязанского проспекта

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Неизвестные украли более 3 млн рублей из платежного терминала в торговом центре на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"5 июля в ОМВД поступило заявление от замдиректора ООО о краже из организации на Рязанском проспекте. Прибывшими на место по указанному адресу сотрудниками полиции установлено, что неизвестный в павильоне ООО, арендуемом в ТЦ, взломал платежный терминал, откуда совершил кражу 3,058 млн рублей", - сообщили в ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

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