В Москве неизвестные украли 3 млн рублей из платежного терминала

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Неизвестные украли более 3 млн рублей из платежного терминала в торговом центре на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"5 июля в ОМВД поступило заявление от замдиректора ООО о краже из организации на Рязанском проспекте. Прибывшими на место по указанному адресу сотрудниками полиции установлено, что неизвестный в павильоне ООО, арендуемом в ТЦ, взломал платежный терминал, откуда совершил кражу 3,058 млн рублей", - сообщили в ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.