СК начал проверку по видео о блокировке машины скорой помощи возле поликлиники в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Следователи приступили к изучению обстоятельств воспрепятствования проезду машины скорой помощи в Москве. Об этом сообщила представитель столичного Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова.

4 июля в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как припаркованная машина возле одной из столичных поликлиник помешала проезду медиков.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка. Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.