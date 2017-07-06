За последние шесть лет улично-дорожная сеть в Москве увеличилась на 12,5%

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Протяженность улично-дорожной сети в Москве за последние шесть лесть увеличилась на 12,5%. Об этом сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы за последние шесть лет построили 50 млн квадратных метров недвижимости, в том числе 19 млн квадратных метров жилья. На 12,5% выросла протяженность улично-дорожной сети", - сказал он, выступая на пленарной сессии "Глобальные проекты реновации, как двигатели развития городов" в рамках седьмого Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum).
Кроме того, по его словам, за это время на 30% выросла протяженность метрополитена, построено 370 социальных объектов инфраструктуры.
С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.
На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".