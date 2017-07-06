Парк на месте московского завода ЗИЛ появится в сентябре

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Парк на месте цехов и складов завода ЗИЛ в Москве откроется в сентябре, сообщили в пресс- службе столичного департамента капитального ремонта. В парке разобьют цветники, высадят более 700 деревьев и более 2,5 тыс. кустарников, создадут пруд.
"Территорию будущего парка уже расчистили от промышленных и хозяйственных строений, сформировали рельеф местности и начали прокладывать инженерные коммуникации. Открыть парк планируется в сентябре", - рассказали в пресс- службе.
Парк "ЗИЛ" появится в северной части территории бывшего завода имени Лихачева между улицами Лисицкого и Архитектора Леонидова. Общая площадь будущей зеленой зоны составляет 10 га. Прежде на этом месте располагались машинные цеха завода и открытые склады. Работы по благоустройству территории парка начались в середине июня 2017 года.
"Освободившиеся площади засыпали новым грунтом. Затем провели планировку рельефа местности. Сейчас строители монтируют железобетонную чашу основания будущего пруда, а также прокладывают дорожно-тропиночную сеть", - отметили в пресс-службе, уточнив, что площадь мощения гранитной плиткой составит почти 14 тыс. кв. м.
На завершающей стадии находятся работы по прокладке инженерных коммуникаций и устройству фундаментов под павильоны. На следующем этапе будет монтаж технологического оборудования будущего пруда - насосной и очистной станций. Вместе с этим начнется монтаж металлоконструкций павильонов и главной достопримечательности парка - перголы, увитой зеленью террасы длиной 1,3 тыс. м.
Терраса по форме будет напоминать конвейерную цепь. Такое архитектурное решение - отсылка к прошлому, когда на этой территории был завод. Терраса обогнет весь парк, в ней расположатся кафе и рестораны, а также пункты проката велосипедов, роликов и другого инвентаря. На некоторых участках перголы для горожан сделают выходы на ее крышу, откуда будет открываться живописный вид на парк.
После того, как металлический каркас будет возведен, перголу обошьют лиственницей, а павильоны, которые установят на террасе, застеклят.
В основу концепции парка заложена идея паблик-арта - искусства в городском пространстве. Это единственная из зеленых зон, которая появится на месте промышленного предприятия.
На территории всего парка разобьют газон площадью около 50 тыс. кв. м. Спортивную зону и зону для выгула собак засеют теневыносливым газоном, устойчивым к вытаптыванию. Для вечерних прогулок в парке установят более 100 фонарей и около 400 светильников для архитектурно-художественной подсветки.
Также на территории нового парка появятся около 11 тыс. кв. м цветников с многолетними растениями. В парке создадут пруд площадью 3 тыс. кв. м. Внешне он будет напоминать извилистую речку, вдоль него проложат пешеходные дорожки и веломаршруты. На территории парка установят лавочки, урны, велопарковки и навигационные стелы.
Всего в этом году в рамках московской программы "Развитие городской среды" планируется благоустроить 86 зеленых территорий, в том числе 50 парков по месту жительства. В них обустроят 208 спортивных и 174 детские площадки, а также 40 сцен для выступлений и около 290 зон тихого отдыха. В ходе работ будет высажено почти 18,5 тыс. деревьев и 216 тыс. кустарников, создано свыше 74 тыс. цветников, обновлен газон, сделаны тропинки и освещение.