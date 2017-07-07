Бесплатные кинопоказы будут проходить каждую субботу в кинотеатре в "Москве-Сити"

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бесплатные кинопоказы советских фильмов о любви будут показывать каждую субботу, с 8 июля по 12 августа, в кинотеатре под открытым небом на территории "Москвы-Сити". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
"Программа нашего кинопоказа называется "Путь сердца", она состоит из семи глав - семи показов. Одни фильмы повествуют о радости первой любви, другие - о горечи расставания. Программа рассчитана на то, что зритель будет смотреть картины в том порядке, в котором они представлены. Но, конечно же, мы ждем всех желающих в любое время", - приводит пресс-служба слова представителей "Москино".
8 июля программа откроется просмотром кинофильма "Вам и не снилось" Ильи Фреза. Название фильма, который закроет серию кинопоказов, на данный момент держится в секрете, отмечается на сайте мэрии.
Кроме того, в рамках программы будут показаны такие известные фильмы, как "Двое" Михаила Богина, "Военно- полевой роман" Петра Тодоровского, "Простая история" Юрия Егорова и другие.
Кинопоказы будут проходить по адресу: городское пространство "Площадь Сити", Пресненская набережная, дом 4, строение 1.