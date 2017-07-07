Стоимость резидентного парковочного разрешения в 2017-2018 гг. повышаться не будет

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мэрия Москвы не планирует повышать стоимость резидентного парковочного разрешения в 2017-2018 годах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Ни в 2017, ни в 2018 году стоимость резидентного разрешения повышаться не будет", - сказал он.

Кроме того, Ликсутов добавил, что власти Москвы считают тарифы за платную парковку оптимальными и в ближайшее время не планируют повышать стоимость парковки. "Те тарифы, которые сегодня установлены, мы считаем оптимальными. Пока повышать их не планируем, дальше будем смотреть с учетом загрузки каждой улицы", - отметил он.

В настоящее время платная парковка действует более чем на 1 тыс. улиц. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 руб. за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 руб. на наиболее востребованных участках в границах Садового кольца и в районе "Москва-Сити". В последний раз тарифы на парковку повышались 2 декабря 2016 года.

Жители домов, попадающих в зоны платных парковок, могут бесплатно оставлять свои автомобили с 20:00 до 8:00 мск, а также получить так называемое резидентное парковочное разрешение - льготный абонемент на год стоимостью 3 тыс. рублей. Штраф за неоплаченную парковку составляет 2,5 тыс. рублей.