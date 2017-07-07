Метро и Московское центральное кольцо подключены к ситуационному центру ЦОДД

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Камеры наблюдения в метро и на Московском центральном кольце (МЦК) подключили к системе мониторинга ситуационного центра столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Как сообщил в пятницу журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов, теперь дежурная смена ЦОДД сможет удаленно контролировать ситуацию на транспортных предприятиях и реагировать на внештатные ситуации.
"В течение месяца видеокамеры на всех станциях метро и МЦК будут подключены к ситуационному центру ЦОДД", - сказал он.
По словам Ликсутова, в Москве создан один из наиболее современных и технически оснащенных ситуационных центров в мире. Важным источником данных являются показания стратегических детекторов движения, которые контролируют все магистрали и дороги Москвы. Также поступают данные системы ГЛОНАСС от городского транспорта.
К ситуационному центру подключены более 1,4 тыс. стационарных камер фото- и видеофиксации, более 2 тыс. камер телеобзора, 163 табло отображения информации, 3,3 тыс. детектора транспорта. Система управления объединяет около 1,7 тыс. светофоров с возможностью централизованного управления.