Власти Москвы увеличат охват Садового кольца бесплатным Wi-Fi

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют увеличить количество точек бесплатного Wi-Fi на территории Садового кольца. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.
"Наша задача - обеспечить равномерное покрытие улиц внутри Садового кольца сетью городского Wi-Fi", - приводятся в сообщении слова главы департамента информационных технологий Артема Ермолаева. По его словам, дополнительные точки доступа к Wi-Fi появятся в местах, где расположены бизнес и досуговые зоны.
"Сейчас мы проводим радиопланирование для определения мест установки дополнительных точек доступа к Wi-Fi таким образом, чтобы в центре Москвы <...> жители и гости столицы могли оставаться в режиме онлайн столько, сколько им необходимо", - рассказал Ермолаев.
Отмечается, что новые точки доступа к Wi-Fi появятся на территории Садового кольца уже в начале следующего года.
Сейчас городской Wi-Fi доступен на 200 улицах в центре Москвы и в 24 городских парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров. В сети одновременно могут работать до 15 тыс. устройств, а переключение между точками не требует повторной авторизации.