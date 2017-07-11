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Участки Ленинградского проспекта в Москве перекрыты до конца года из-за строительства ТПК

Москва
11 июля, 9:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

ТПК станет вторым большим кольцом метро и свяжет удаленные районы столицы. Его длина составит около 65 км

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Движение полностью перекрыто до конца года на участках Театральной и Московской аллей Ленинградского проспекта в Москве в связи со строительством участка Третьего пересадочного контура (ТПК). Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на портале столичной мэрии.

"По 31 декабря перекрыты Театральная аллея от Петровско-Разумовской аллеи до Московской и Московская аллея от дома 36, корпуса 5 до дома 36, корпуса 51. На Ленинградском проспекте от дома 33а до дома 35 ограничено движение по одной полосе", - говорится в сообщении.

ТПК станет вторым большим кольцом метро и свяжет удаленные районы Москвы. Его длина составит порядка 65 км, на кольце разместится более 30 станций. На ТПК появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом.

В этом году для пассажиров откроются первые пять станций ТПК на участке от "Делового центра" до "Петровского парка".

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