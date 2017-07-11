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Детскую железную дорогу в Новой Москве начнут строить в 2019 году

Москва
11 июля, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Затраты на проектирование и строительство объекта возьмет на себя РЖД

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Строительство детской железной дороги длиной 15 км начнется в 2019 году в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Длина детской железной дороги составит 10-15 км. Здесь будут курсировать поезда, которые с технической точки зрения будут настоящими. Запуск такой магистрали позволит проводить занятия с детьми, знакомя их с основами профессии железнодорожников", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

Он отметил, что РЖД полностью возьмет на себя затраты на проектирование и строительство детской дороги. Она будет располагаться между поселением Московский и деревней Саларьево в Новой Москве.

Жидкин напомнил, что в Новой Москве планируется развивать и проходящие по ее территории Киевское и Курское направления железных дорог. До 2035 года там запланировано строительство 41 км путей.

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