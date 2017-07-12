Гроза и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Жаркая погода с грозовым дождем ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете. "Будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. На востоке области обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 23-25 градусов, по области - от 22 до 27 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе его порывы усилятся до 12-17 м/с.
Предстоящей ночью - облачно, дождь, местами гроза. В столице столбики термометров покажут 15-17 градусов, в Подмосковье - от 12 до 17 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с.
Днем в четверг характер погоды не изменится - будет облачно, с дождем, местами - с грозой. В Москве воздух прогреется до 22-24 градусов, по области - до 20-25 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с.