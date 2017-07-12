Троллейбусы задерживаются на шоссе Энтузиастов в Москве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Троллейбусы маршрута № 53 задерживаются на шоссе Энтузиастов в Москве из-за упавшего на контактную сеть дерева. Об этом сообщается в Twitter транспортного комплекса Москвы.

"В районе дома 2 по шоссе Энтузиастов на контактную сеть упало дерево. Задерживаются троллейбусы № 53", - говорится в сообщении.

В районе д. 2 по ш. Энтузиастов на контактную сеть упало дерево. Задерживаются троллейбусы № 53 #транспорт #Москва — Московский транспорт (@DtRoad) 12 июля 2017 г.