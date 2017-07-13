Дождливо, ветрено и тепло будет в Московском регионе

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пасмурная, дождливая, ветреная, но теплая погода ожидается в четверг в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Ожидается облачность, будет идти дождь, местами прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 22-24, по области - 20-25 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.

Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с. За день может выпасть до 15% месячной нормы осадков. "Всего с начала июля в городе выпало 69 мм осадков или более 73% месячной нормы (94 мм)", - отметили в Росгидромете.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 16-18, в Подмосковье - от 13 до 18 градусов тепла. Ветер южной четверти 5-10 м/с.

Днем в пятницу будет облачно, вновь пойдет дождь, местами прогремит гроза. В Москве воздух прогреется до 21-23, по области - до 20-25 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.