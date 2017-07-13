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В 2017 году в Москве появится 11 гостиниц разных ценовых категорий

Москва
13 июля, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

По словам мэра Собянина, Москву по итогам года посетят 18 млн туристов

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Одиннадцать гостиниц будет построено в столице в 2017 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, осмотрев новую гостиницу Hilton Garden Inn на Верхней Красносельской улице в центре столицы.

"В этом году мы сдадим 11 гостиниц. Туристический бизнес является все более и более весомой частью московской экономики. В этом году мы ожидаем, что число туристов приблизится к 18 млн человек", - сказал Собянин. Он отметил, что чемпионат мира по футболу - 2018 станет еще одним драйвером развития туристической отрасли Москвы. В прошлом году столицу посетили 17 млн туристов.

"Одним из примеров качественного вложения в отрасль является этот проект - отель Hilton, - отметил мэр. Он поблагодарил инвестора строительства и оператора гостиницы за создание в Москве еще одного качественного туристического объекта. Всего за последние шесть лет в Москве были открыты 42 новые гостиницы.

Отель Hilton Garden Inn общей площадью 17,6 тыс. кв. м был построен в 2014-2016 гг. Первых постояльцев он принял 14 марта текущего года. Общий объем частных инвестиций в строительство составил три млрд рублей, а планируемый срок окупаемости не превысит 12 лет.

Новому отелю присвоен класс 4 звезды, в нем находится 292 номера, 16 из которых адаптированы для проживания людей с ограниченными физическими возможностями. Всего в Москве под брендом Hilton в настоящее время работают четыре отеля.

 

 

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