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В Москве бесплатно раздадут 9 тыс. проездных "Тройка" с оригинальным дизайном

Москва
14 июля, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

За новые карты с изображением Спасской башни и столичных высоток не придется вносить залог в 50 рублей

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Кассы московского метрополитена с 14 июля начнут выдавать карты "Тройка" с изображением Спасской башни и столичных высоток при покупке билетов "Единый" и "90 минут" на 60 поездок. Об этом сообщает в пятницу портал мэра и правительства Москвы.

Всего будет выдано 9 тыс. карточек с дизайном, посвященным мобильному приложению "Метро Москвы". За эти проездные не потребуется залога в 50 рублей, отмечается в сообщении. С 17 июля билеты московского метрополитена типа "Единый" и "90 минут" на 60 поездок будут записываться исключительно на "Тройку".

"В приложении "Метро Москвы" обозначены все основные городские достопримечательности - более 160 объектов. Пользователи могут построить маршруты поездок по всему городу с учетом всех видов городского транспорта и выбрать самый удобный и оптимальный вариант. Также приложение поможет рассчитать примерную стоимость поездки", - прокомментировал акцию первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

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