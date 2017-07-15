Один человек погиб и один пострадал в ДТП на юге Москвы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Автомобиль врезался в здание на юге Москвы, в результате аварии один человек погиб, еще один пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Автомобиль врезался в стену здания по адресу: улица Газопровод, вл. 2. В результате один человек погиб, еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе управления ГИБДД РФ по Москве ТАСС сообщили, что в субботу по данному адресу произошел наезд автомобиля на препятствие.