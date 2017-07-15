Гендиректор: приятно было видеть на "Петровском" болельщиков в клубных цветах ФК "Тосно"Спорт 15 июля, 21:17
Янчук: Мугуруса может стать лидером женского тенниса на несколько лет впередСпорт 15 июля, 21:10
Россияне Кузнецов и Захаров стали чемпионами мира в синхронных прыжках в водуСпорт 15 июля, 20:48
От деклараций к делу: конференция МИНЕПС единогласно приняла "Казанский план действий"Спорт 15 июля, 20:20
Более 4 тысяч человек эвакуированы из ТЦ "Авиапарк"Москва 15 июля, 20:12
Тарасов: судья Суперкубка должен был удалить Луиса Адриано, но это уже историяСпорт 15 июля, 19:45
Азербайджанец Раджабов стал победителем этапа Гран-при по шахматам в ЖеневеСпорт 15 июля, 19:32
"Тосно" в дебютном матче в РФПЛ проиграл "Уфе"Спорт 15 июля, 19:27
Прыгунья в воду Бажина не стала завершать карьеру после ОИ-2016 из-за скукиСпорт 15 июля, 19:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек эвакуированы из ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле из-за угрозы взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"Из ТЦ "Авиапарк" эвакуированы от 4 до 6 тыс. человек. Причина эвакуации из ТЦ "Авиапарк" - угроза взрыва", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что торговый центр "Авиапарк" эвакуируют в связи с появлением "технических сложностей".
ТАСС не располагает в настоящее время подтверждением данной информации.
Эвакуация из ТЦ "Авиапарк" проводилась несколько раз в течение последних месяцев. Все вызовы оказывались ложными.