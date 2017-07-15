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Более 4 тысяч человек эвакуированы из ТЦ "Авиапарк"

Москва
15 июля, 20:12 дата обновления: 15 июля, 21:19 UTC+3 МОСКВА

Как сообщил источник в экстренных службах города, эвакуация в торговом центре проводится из-за угрозы взрыва

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ТЦ "Авиапарк"

ТЦ "Авиапарк"

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек эвакуированы из ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле из-за угрозы взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Из ТЦ "Авиапарк" эвакуированы от 4 до 6 тыс. человек. Причина эвакуации из ТЦ "Авиапарк" - угроза взрыва", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что торговый центр "Авиапарк" эвакуируют в связи с появлением "технических сложностей".

ТАСС не располагает в настоящее время подтверждением данной информации.

Эвакуация из ТЦ "Авиапарк" проводилась несколько раз в течение последних месяцев. Все вызовы оказывались ложными.

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