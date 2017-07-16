Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение на 1-й Тверской-Ямской улице открыто досрочно после работ по благоустройству 

Москва
16 июля, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июля. /ТАСС

Движение предполагалось открыть утром 17 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Во время работ по благоустройству 1-й Тверской-Ямской улицы в районе Белорусского вокзала в рамках программы "Моя улица"

Во время работ по благоустройству 1-й Тверской-Ямской улицы в районе Белорусского вокзала в рамках программы "Моя улица"

© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Движение транспорта на 1-й Тверской-Ямской и прилегающих улицах в центре Москвы открыто раньше срока - не утром в понедельник, а в воскресенье вечером. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев.

"Сейчас движение на этих участках улично-дорожной сети города осуществляется в штатном режиме", - сказал Елисеев. Он напомнил, что движение на 1-й Тверской-Ямской улице и улице Чаянова, в переулке Александра Невского, 1-м и 2-м Тверском-Ямском переулках до их пересечения с 2-й Тверской-Ямской улицей было полностью перекрыто с 00:00 мск субботы для выполнения завершающих работ по устройству кабельной канализации и прокладки трамвайных рельсов к Белорусскому вокзалу. Открыть движение планировалось к 5:00 мск понедельника.

Руководитель департамента уточнил, что в работах по благоустройству и прокладке трамвайных путей было задействовано более 800 человек и почти 320 единиц техники. Всего на 1-й Тверской-Ямской проложили 1740 метров труб, на прилегающих к ней Васильевской и Большой Грузинской улицах - еще 1320 метров. На площади Тверская Застава появилось почти 700 метров труб кабельной канализации и 500 метров электрических высоковольтных кабелей.

Елисеев заявил, что во избежание повторного перекрытия движения на 1-й Тверской-Ямской улице было принято решение одновременно с работами по устройству кабельной канализации проложить трамвайные пути к Белорусскому вокзалу. "Всего на 1-й Тверской-Ямской проложено 62,5 метра двойных трамвайных путей с виброшумоизоляцией, которые станут частью маршрута от Лесной улицы до площади Тверская Застава и Белорусского вокзала, где к осени появится разворотное кольцо",- сказал Елисеев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Haaretz: Израиль категорически против достигнутого РФ и США перемирия на юге Сирии
2
Оператор аттракциона погиб в Рязани при попытке остановить карусель
3
СК проверяет данные об избиении полицейскими мужчины в Подмосковье
4
Джоди Уиттакер станет первой женщиной в главной роли сериала "Доктор Кто"
5
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
6
Цискаридзе считает, что в современном театре "должны быть нормы приличия"
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Реклама