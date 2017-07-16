Движение на 1-й Тверской-Ямской улице открыто досрочно после работ по благоустройству 

Во время работ по благоустройству 1-й Тверской-Ямской улицы в районе Белорусского вокзала в рамках программы "Моя улица" © Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Движение транспорта на 1-й Тверской-Ямской и прилегающих улицах в центре Москвы открыто раньше срока - не утром в понедельник, а в воскресенье вечером. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев.

"Сейчас движение на этих участках улично-дорожной сети города осуществляется в штатном режиме", - сказал Елисеев. Он напомнил, что движение на 1-й Тверской-Ямской улице и улице Чаянова, в переулке Александра Невского, 1-м и 2-м Тверском-Ямском переулках до их пересечения с 2-й Тверской-Ямской улицей было полностью перекрыто с 00:00 мск субботы для выполнения завершающих работ по устройству кабельной канализации и прокладки трамвайных рельсов к Белорусскому вокзалу. Открыть движение планировалось к 5:00 мск понедельника.

Руководитель департамента уточнил, что в работах по благоустройству и прокладке трамвайных путей было задействовано более 800 человек и почти 320 единиц техники. Всего на 1-й Тверской-Ямской проложили 1740 метров труб, на прилегающих к ней Васильевской и Большой Грузинской улицах - еще 1320 метров. На площади Тверская Застава появилось почти 700 метров труб кабельной канализации и 500 метров электрических высоковольтных кабелей.

Елисеев заявил, что во избежание повторного перекрытия движения на 1-й Тверской-Ямской улице было принято решение одновременно с работами по устройству кабельной канализации проложить трамвайные пути к Белорусскому вокзалу. "Всего на 1-й Тверской-Ямской проложено 62,5 метра двойных трамвайных путей с виброшумоизоляцией, которые станут частью маршрута от Лесной улицы до площади Тверская Застава и Белорусского вокзала, где к осени появится разворотное кольцо",- сказал Елисеев.