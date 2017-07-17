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Одностороннее движение будет введено на улице Леснорядская в Москве с 25 июля

Москва
17 июля, 10:47 UTC+3

Решение о новой схеме движение было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЦАО

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Новая схема движения будет введена на Леснорядской улице в центре Москвы с 25 июля. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

"С 25 июля 2017 года будет организовано одностороннее движение от Русаковской улицы в сторону Леснорядского переулка. Решение было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЦАО города Москвы", - сказали в пресс-службе.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков.

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