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Собянин: завершен капитальный ремонт Нагатинского моста

Москва
17 июля, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Отремонтированный мост может прослужить еще 40-50 лет, отметил мэр

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт Нагатинского моста завершен в столице. Об этом сообщил в понедельник журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Городские службы завершили двухлетний капитальный ремонт Нагатинского моста. Объект - долгожданный и очень сложный. Фактически пришлось заменить большую часть основных конструкций моста. Теперь мост сможет прослужить без серьезного ремонта следующие 40-50 лет", - сказал Собянин.

По словам мэра, в последние годы город в 15 раз увеличил объемы ремонта мостов, тоннелей и пешеходных переходов. Благодаря этой работе будет обеспечено безаварийное функционирование дорожной инфраструктуры на десятилетия вперед. Кроме того, пешеходные переходы станут гораздо комфортнее для людей.

Нагатинский мост через Москву реку был построен в 1969 году, он обеспечивает движение автотранспорта по проспекту Андропова и поездов Замоскворецкой линии метро. Протяженность моста - 805,4 м, ширина проезжей части - 30,3 м. Количество полос для автомобилей - по три в каждую сторону, плюс - тротуары с каждой стороны. Ширина тротуаров - 2,6 м.

Как сообщили в мэрии, всего в 2011-2016 годах в городе проведен капитальный ремонт 209 искусственных сооружений, включая пять набережных, три тоннеля, три моста, шесть путепроводов и 192 пешеходных перехода. В планах на 2017 год завершить капитальный ремонт 54 искусственных сооружений, в том числе одного моста, одного подмостового пространства, двух набережных, 50 подземных пешеходных переходов. Планируется приступить к капитальному ремонту Большого Москворецкого моста и подмостового пространства Нагатинского моста (правый берег).

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