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Полицейские вернули в контактный зоопарк потерявшегося в Москве пони

Москва
17 июля, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Жители района Марьино обратились в полицию после того, как заметили гуляющего по Новомарьинской улице пони

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Полицейские поймали в Москве потерявшегося пони и вернули его владельцам в контактный зоопарк. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

"В отдел полиции поступило сообщение от жителей района Марьино о том, что по Новомарьинской улице по проезжей части гуляет пони без присмотра хозяев. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции поймали животное. Установлено, что пони сбежал из контактного зоопарка, расположенного на Люблинской улице", - сказал собеседник.

По его словам, представители контактного зоопарка предоставили подтверждающие документы на животное, пони был передан владельцам.

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