В Москве выставили на аукцион часть бывшего дома виноторговца Леве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московская область выставила на продажу в Российском аукционном доме (РАД) 2-5-е этажи дома в Столешниковом переулке, которые находятся в региональной собственности, говорится в сообщении Министерства имущественных отношений региона. Здание со второй половины XIX принадлежало виноторговцу Егору Леве, согласно официальному порталу "Узнай Москву". Винный магазин Леве упоминается в романе Льва Толстого "Анна Каренина".

"В Российском аукционном доме продолжается прием заявок на участие в торгах по продаже областной собственности - нежилых помещений площадью 2 тыс. 57,7 кв. м, расположенных по адресу: г. Москва, Столешников пер. 7, стр.1 (2-5 этаж)", - говорится в сообщении.

РАД будет принимать заявки до 27 сентября включительно, их будут подавать единоразово в закрытых конвертах. Стартовая цена объекта составит 512 млн 323 тыс. 877 рублей, отметили в Минимуществе.

Новый собственник должен будет провести работы по сохранению здания, отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев. "Требования к объекту культурного наследия, к категории которых относятся эти помещения, указаны в акте технического состояния и охранных обязательствах Мосгорнаследия", - приводит его слова пресс- служба. Власти Подмосковья продадут эти помещения в рамках плана по приватизации областной собственности на этот год, добавил министр.

Пятиэтажный дом Леве был построен в 1903 году на месте старого владения виноторговца по проекту архитектора Адольфа Эрихсона. Здание выдержано в стиле модерн с фасадом, отделанным камнем и бронзой. На центральном ризалите изображены виноградные лозы, обвивающие женские гермы, по данным ресурса "Узнай Москву". В последнее время на 2-5 этажах здания располагалось Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.