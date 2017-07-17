Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве выставили на аукцион часть бывшего дома виноторговца Леве

Москва
17 июля, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Стартовая цена объекта в Столешниковом переулке превысит 512 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московская область выставила на продажу в Российском аукционном доме (РАД) 2-5-е этажи дома в Столешниковом переулке, которые находятся в региональной собственности, говорится в сообщении Министерства имущественных отношений региона. Здание со второй половины XIX принадлежало виноторговцу Егору Леве, согласно официальному порталу "Узнай Москву". Винный магазин Леве упоминается в романе Льва Толстого "Анна Каренина".

"В Российском аукционном доме продолжается прием заявок на участие в торгах по продаже областной собственности - нежилых помещений площадью 2 тыс. 57,7 кв. м, расположенных по адресу: г. Москва, Столешников пер. 7, стр.1 (2-5 этаж)", - говорится в сообщении.

РАД будет принимать заявки до 27 сентября включительно, их будут подавать единоразово в закрытых конвертах. Стартовая цена объекта составит 512 млн 323 тыс. 877 рублей, отметили в Минимуществе.

Новый собственник должен будет провести работы по сохранению здания, отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев. "Требования к объекту культурного наследия, к категории которых относятся эти помещения, указаны в акте технического состояния и охранных обязательствах Мосгорнаследия", - приводит его слова пресс- служба. Власти Подмосковья продадут эти помещения в рамках плана по приватизации областной собственности на этот год, добавил министр.

Пятиэтажный дом Леве был построен в 1903 году на месте старого владения виноторговца по проекту архитектора Адольфа Эрихсона. Здание выдержано в стиле модерн с фасадом, отделанным камнем и бронзой. На центральном ризалите изображены виноградные лозы, обвивающие женские гермы, по данным ресурса "Узнай Москву". В последнее время на 2-5 этажах здания располагалось Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
2
ОНФ изучит данные о судье на Кубани, якобы потратившей на свадьбу дочери $2 млн
3
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
4
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
5
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
6
Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения
7
Володин предложил Армении сделать русский официальным для признания водительских прав в РФ
Темы дня
Реклама