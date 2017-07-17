Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве осужденным стали чаще назначать альтернативные наказания

Москва
17 июля, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

В первом полугодии 2017 года в Москве наказание в виде ограничения свободы отбывали 1335 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Столичные суды пока не направляли осужденных на принудительные работы, но стали чаще назначать альтернативные наказания.

Как отмечалось на прошедшей под руководством начальника УФСИН по Москве Сергея Мороза коллегии по итогам работы за полугодие, среди назначаемых альтернатив лишению свободы в Москве больше всего выросло число приговоров к ограничению свободы. В ряде случаев оно назначается как альтернатива лишению свободы, в ряде - как перевод на более мягкое наказание уже после нескольких лет лишения свободы.

За полгода наказание в виде ограничения свободы в Москве отбывали 1335 человек (в первом полугодии 2016 года - 628, рост на 112,5%). Чуть выросло и число осужденных к исправительным (1078 человек за полгода) и обязательным (1112 человек) работам. Большую часть находящихся на учетах уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Москве составили условно осужденные (порядка 14 тысяч человек).

Ближайший к Москве исправительный центр для принудительных работ находится в Смоленской области, до конца 2018 года ФСИН России планирует открыть их во всех ближайших к московскому региону областях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
3
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
4
Альфа-банк объявил о выходе из Ассоциации российских банков
5
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
6
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
7
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
Темы дня
Реклама