В Москве осужденным стали чаще назначать альтернативные наказания

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Столичные суды пока не направляли осужденных на принудительные работы, но стали чаще назначать альтернативные наказания.

Как отмечалось на прошедшей под руководством начальника УФСИН по Москве Сергея Мороза коллегии по итогам работы за полугодие, среди назначаемых альтернатив лишению свободы в Москве больше всего выросло число приговоров к ограничению свободы. В ряде случаев оно назначается как альтернатива лишению свободы, в ряде - как перевод на более мягкое наказание уже после нескольких лет лишения свободы.

За полгода наказание в виде ограничения свободы в Москве отбывали 1335 человек (в первом полугодии 2016 года - 628, рост на 112,5%). Чуть выросло и число осужденных к исправительным (1078 человек за полгода) и обязательным (1112 человек) работам. Большую часть находящихся на учетах уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Москве составили условно осужденные (порядка 14 тысяч человек).

Ближайший к Москве исправительный центр для принудительных работ находится в Смоленской области, до конца 2018 года ФСИН России планирует открыть их во всех ближайших к московскому региону областях.