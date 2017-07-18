В Москве установили мемориальную доску дипломату Кузнецову

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски советскому дипломату Василию Кузнецову состоялась во вторник в Москве. Она установлена по адресу улица Спиридоновка, дом 19, где Кузнецов прожил последние годы своей жизни.

В торжественном мероприятии принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Василий Васильевич верно служил Отечеству, прошел славный путь на многочисленных, ответственных постах, - сказал министр. - Почти четверть века прошлого столетия он работал в Министерстве иностранных дел России, внес значительный вклад в продвижение интересов нашего государства на международной арене".

По его словам, Кузнецову доверяли самые сложные участки работы. "Он плодотворно и с полной отдачей трудился и в качестве посла в Китае, и на постах заместителя, а затем первого заместителя министра иностранных дел СССР, - указал Лавров. - Особенно известен его вклад в содействие в преодолении карибского кризиса и в индо-пакистанское урегулирование".

"Василий Васильевич был не только настоящим профессионалом, но и мудрым наставником, - отметил глава российского дипведомства. - Он запомнился на Смоленской площади как отзывчивый руководитель, который щедро делился своим опытом". "Имя Василия Васильевича - неотъемлемая часть истории нашей дипломатии, истории нашей страны, - подчеркнул Лавров. - Будем и впредь делать все для того, чтобы память наших великих дипломатов была увековечена".

В церемонии также приняли участие ветераны и сотрудники МИД России, скульптор Зураб Церетели, члены семьи Василия Кузнецова, представители московского правительства и общественности столицы.

Советский государственный деятель, дипломат Василий Кузнецов родился в 1901 году в семье крестьянина. Работал на Макеевском металлургическом заводе. С 1953 года начал работать в МИД СССР, где в разные годы он занимал должности посла СССР в КНР, заместителя и первого заместителя Министра иностранных дел СССР. Кузнецов скончался 5 июня 1990 года.