МВД: в первом полугодии 2017 года преступность в Москве сократилась почти на четверть

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Количество преступлений, зарегистрированных в Москве за первые шесть месяцев 2017 года, сократилось почти на четверть, заявил во вторник начальник столичного главка МВД РФ Олег Баранов.
"В первом полугодии 2017 года количество зарегистрированных преступлений сократилось более чем на 23% (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года)", - сказал Баранов на расширенной коллегии главка.
По его словам, за этот период в суды направлены уголовные дела в отношении почти тысячи членов ОПГ, из которых 235 входили в состав этнических группировок. "Эффективность этой работы повысилась на 41%, ликвидированы 11 преступных сообществ", - добавил Баранов.
За это время полиция изъяла 350 кг наркотиков и ликвидировала 25 ОПГ, которые специализировались на их поставке. По данным главка, полицейские перекрыли 41 канал поставки наркотиков, в том числе 37 межрегиональных и 4 международных.