В Московском регионе ожидаются местами небольшой дождь и до 24 градусов тепла

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Теплая, преимущественно солнечная погода с небольшим дождем в некоторых районах ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Прогнозируется переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 21-23, по области - от 19 до 24 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с.
Предстоящей ночью обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 11-13, в Подмосковье - от 8 до 13 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с.
Днем в четверг местами не исключен небольшой кратковременный дождь, в Москве воздух прогреется до 21-23, по области - до 19-24 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с.