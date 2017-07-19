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Технопарк на базе авиастроительных предприятий может появиться в Москве

Москва
19 июля, 12:51 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ ЖУКОВСКИЙ 19, июля. /ТАСС

В настоящее время формируется техническое задание, определяется "тот набор компаний, который готов локализоваться", пояснил глава департамента науки Алексей Фурсин

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ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Технопарк на базе авиастроительных предприятий могут создать в Москве к концу текущего года. Как сообщил в среду журналистам руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин, власти Москвы уже обсуждают такую возможность с Объединенной авиастроительной корпорацией.

"Такие планы уже обсуждаются с Объединенной авиастроительной корпорацией. На базе существующих авиастроительных предприятий планируется создание такого технопарка. Это планы конца 2017-2018 года", - сказал он в кулуарах Международного авиационно-космического салона (МАКС).

По его словам, создать такой технопарк планируется на базе предприятий, "которые разрабатывают софт под авиапром". "Это будет новый технопарк. Пока только формируется техническое задание и тот набор компаний, который готов локализоваться. Территориально это будет в пределах Москвы", - пояснил Фурсин.

Международный авиационно-космический салон проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. На МАКСе представлена продукция более 650 российских и зарубежных компаний.

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