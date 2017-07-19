Не менее двухсот московских компаний принимают участие в авиасалоне МАКС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Власти Москвы пригласили для участия в Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) не менее 200 столичных компаний малого и среднего бизнеса. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

"Мы привезли 200 компаний, это половина участников МАКСа. Мы привезли не крупные, а малые и средние компании, которые работают с гигантами авиапрома и сделали ставку на стартапы. Владимир Владимирович Путин говорил о необходимости синергии стартапов с крупными корпорациями, которые должны дать новый инновационный эффект развития технологий. Поэтому вы можете видеть на стенде именно стартаповскую линию и надеемся, что они найдут своих инвесторов на нашей площадке", - сказал он в кулуарах выставки.

Фурсин рассчитывает, что на стенде правительства Москвы в эти дни пройдет до тысячи деловых встреч и переговоров.

Международный авиационно-космический салон проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. На МАКСе представлена продукция более 650 российских и зарубежных компаний.