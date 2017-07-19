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СК проверяет обстоятельства получения травм 3-летней девочкой в метро в Москве

Москва
19 июля, 15:55 UTC+3 МОСКВА 19, июля. /ТАСС

В результате инцидента ребенок был госпитализирован с ссадинами и порезами ноги

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московские следователи СК начали проверку обстоятельств получения травм 3-летней девочкой на эскалаторе столичного метро.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, "установлено, что днем 16 июля 3-летняя девочка в сопровождении матери спускалась на эскалаторе станции "Краснопресненская". Во время движения эскалатора нога ребенка попала в движущиеся механизмы, в результате чего она получила ссадины и порезы ноги".

После случившего ребенок был госпитализирован в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

"В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила представитель ГСУ.

В свою очередь руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил ТАСС, что ребенок со своей матерью и ее спутником возвращались из зоопарка. "Спускаясь по эскалатору, девочка сделала шаг не в ту сторону, и ее нога попала между движущимися и недвижущимися элементами эскалатора. Это сразу заметил мужчина и помог девочке высвободить ногу из зажима", - добавил Мышляев. Об инциденте сообщили в прокуратуру на Московском метрополитене.

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