СК проверяет обстоятельства получения травм 3-летней девочкой в метро в Москве

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московские следователи СК начали проверку обстоятельств получения травм 3-летней девочкой на эскалаторе столичного метро.
Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, "установлено, что днем 16 июля 3-летняя девочка в сопровождении матери спускалась на эскалаторе станции "Краснопресненская". Во время движения эскалатора нога ребенка попала в движущиеся механизмы, в результате чего она получила ссадины и порезы ноги".
После случившего ребенок был госпитализирован в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
"В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила представитель ГСУ.
В свою очередь руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил ТАСС, что ребенок со своей матерью и ее спутником возвращались из зоопарка. "Спускаясь по эскалатору, девочка сделала шаг не в ту сторону, и ее нога попала между движущимися и недвижущимися элементами эскалатора. Это сразу заметил мужчина и помог девочке высвободить ногу из зажима", - добавил Мышляев. Об инциденте сообщили в прокуратуру на Московском метрополитене.