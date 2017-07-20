Более тысячи праздничных плакатов украсят Москву к 870-летию города

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более тысячи праздничных плакатов украсят московские улицы к 870-летию столицы. На плакатах будут портреты выдающихся москвичей и фотографии городских памятников. Об этом в четверг сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Пятьсот плакатов размером три на шесть метров появятся вдоль дорог, столько же изображений меньшего формата - на остановках общественного транспорта и на киосках печати, сообщили в Департаменте средств массовой информации и рекламы Москвы. Кроме того, запланированы 10 поздравительных конструкций наружной рекламы на МКАД и ТТК, 50 щитов над эскалаторами в метро и 500 стикеров в вагонах подземки", - говорится в сообщении.
Изображения будут разбиты на семь тем: "Москва покоряет", "Москва созидает", "Москва строит", "Москва ставит рекорды", "Москва изобретает", "Москва открывает" и "Наши победы". В частности, на плакатах "Москва созидает" можно будет увидеть портреты композитора Александра Скрябина, актрисы Марии Ермоловой, поэта Марины Цветаевой, балерины Майи Плисецкой, писателей Александра Островского и Бориса Пастернака, театрального режиссера Константина Станиславского и других знаменитых москвичей. Под слоганом "Москва ставит рекорды" будут изображения лучшего футбольного вратаря XX века Льва Яшина и легенды мирового хоккея Валерия Харламова.
Размещение плакатов, как отмечается, уже началось, оно завершится в начале сентября, пояснили в ведомстве.
870-летие столица будет отмечать 9 и 10 сентября под лозунгом "Москва - город, где создается история", который также появится на плакатах. Концепция предполагает рассказ о тех людях, событиях, инновациях, культурных и спортивных достижениях, которые известны во всем мире, но появились именно в Москве. Весь город оформят в стиле русского авангарда. С 1 по 10 сентября пройдет специальный фестиваль "Юбилей Москвы".