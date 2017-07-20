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Фундамент для памятника писателю Максиму Горькому установили на площади Тверской заставы

Москва
20 июля, 10:58 UTC+3

Памятник был снят с постамента напротив Белорусского вокзала 12 лет назад

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Рабочие установили фундамент для памятника Максиму Горькому, который вернут на площадь Тверской заставы в рамках программы "Моя улица". Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Работы разделены на три этапа. Первая часть уже завершена - проведены пробные расчистки, поверхность скульптуры очищена от различного рода загрязнений, продуктов коррозии, воскового и лакокрасочного покрытий. Кроме того, устранены дефекты поверхности металла: трещины, деформации, пористость, сквозные отверстия", - сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, сейчас ведутся работы по усилению каркаса и крепежной арматуры основания скульптуры, осуществляется декоративная отделка поверхности. Параллельно с реставрацией специалисты восстанавливают гранитные блоки стилобата и постамента памятника. Их поверхность очистили от загрязнений, следов краски и граффити.

Больше половины отреставрированных блоков уже перевезли на площадь Тверской заставы. Их поместят на железобетонный фундамент.

"После монтажа всех элементов памятника на его историческом месте реставрационные работы по камню продолжатся. Специалисты проведут работы по заделке межблочных швов, - отметил Алексей Емельянов. - А на бронзовую скульптуру нанесут консервирующий состав, который защитит ее от осадков и негативного воздействия окружающей среды".

История памятника

Памятник Максиму Горькому был установлен в сквере напротив Белорусского вокзала в 1951 году. Авторы монумента - Иван Шадр, Вера Мухина, Нина Зеленская и Зинаида Иванова, а также архитектор Зиновий Розенфельд, который также спроектировал сквер у Белорусского вокзала. В 2005 году памятник сняли с постамента и убрали с территории вокзала, бронзовая скульптура была передана на временное хранение в парк "Музеон".

Ранее в столичной мэрии уточнили, что благоустройство площади Тверской заставы включено в программу "Моя улица" и будет проходить в два этапа. На первом этапе планируется изменить схему движения на площади Белорусского вокзала, на втором - заложить сквер с аллеями и цветниками, а также вернуть на историческое место памятник Горькому.

При этом сохранятся все три полосы для движения транспорта по площади: от выезда из тоннеля под Тверским путепроводом на площадь Тверской Заставы до улицы Грузинский Вал. 

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