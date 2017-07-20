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Завершается благоустройство первых участков Садового кольца

Москва
20 июля, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Уже запущено движение по большей части Бульварного кольца, открываются улицы Житная и Коровий вал

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Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Благоустройство Москвы по программе "Моя улица" идет с опережением графика, несмотря на дождливое лето. Строители сдают в эксплуатацию первые обновленные отрезки Садового кольца, сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин в ходе осмотра реконструируемого участка в районе станции метро "Добрынинская".

"Несмотря на аномальную погоду, работы по реконструкции московских улиц идут с опережением графика - два объекта уже готовы, восемь находятся в высокой степени готовности", - сказал Собянин.

Так, движение запустили по большей части Бульварного кольца, также открываются первые участки Садового кольца, в частности улица Житная и Коровий Вал. "Это исторические московские улицы. Приведены в порядок фасады, тротуары, освещение. Еще все работы не сделаны, но, тем не менее, уже практически готовые объекты", - рассказал мэр.

Все улицы, по его словам, приведут в порядок ко Дню города. "И, конечно, мы не будем дожидаться этой даты, будем вводить их по мере готовности", - заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что Садовое кольцо сузят в рамках программы по благоустройству "Моя улица". Количество полос сократится до пяти в каждую сторону.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более ста улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий - улиц, площадей, набережных и других общественных пространств.

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