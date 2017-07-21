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Бахчевой сезон в Москве откроется 1 августа

Москва
21 июля, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

В столице предусмотрено 297 мест размещения точек для продажи арбузов и дынь

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Около 300 бахчевых развалов заработают в Москве с 1 августа, число точек продаж арбузов и дынь по сравнению с прошлым годом увеличится. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"Предусмотрено 297 мест размещения нестационарных торговых объектов вида "бахчевой развал". На сегодняшний день префектурами административных округов заключено 243 договора [в 2016 году - 225 договоров]. Сезон размещения объектов - с 1 августа по 1 октября", - говорится в сообщении.

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