Дело об отравлении 50 рабочих в московском общежитии направлено в суд

Россияне Бондарь и Минибаев вышли в финал ЧМ в индивидуальных прыжках в воду с вышкиСпорт 21 июля, 18:28
Дворкович удивился, что экипировщиком сборной РФ стала компания без опыта подобной работыСпорт 21 июля, 18:18
Российская рапиристка Дериглазова вышла в полуфинал чемпионата мираСпорт 21 июля, 18:15
"Скаски" Атласова, или Как казак ходил за данью, а вернулся с КамчаткойВ стране 21 июля, 18:09
Экологи Великобритании выступают против интенсивного животноводстваСоциальная ответственность 21 июля, 18:01
Следствие просит суд отпустить математика Богатова из СИЗО под домашний арестПроисшествия 21 июля, 17:58
Российский саблист Ибрагимов вышел в полуфинал чемпионата мира по фехтованиюСпорт 21 июля, 17:50
Российская рапиристка Дериглазова вышла в 1/4 финала чемпионата мираСпорт 21 июля, 17:49
ФБР предупреждает о небезопасности "умных" игрушекСоциальная ответственность 21 июля, 17:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Прокуратура направила в Черемушкинский суд Москвы уголовное дело об отравлении более 50 строителей в общежитии на западе Москвы. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
"Черемушкинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего гендиректора ООО "Анадолу Групп". Он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, сбыт продукции, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей")", - сообщили в прокуратуре. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
По версии следствия, руководитель компании выпустил продукты и напитки на оборудовании, не отвечающем требованиям санитарно-эпидемиологических норм. По результатам исследования, проведенного сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора, на производстве был выявлен золотистый стафилококк. Часть изготовленной продукции обвиняемый поставил в общежитие на Ярцевской улице.
В результате 13 апреля 2016 года более 50 рабочих были госпитализированы со стафилококковой пищевой токсикоинфекцией. Пищевое отравление повлекло временное нарушение функций органов, что квалифицируется как легкий вред здоровью.