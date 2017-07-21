Дело об отравлении 50 рабочих в московском общежитии направлено в суд

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Прокуратура направила в Черемушкинский суд Москвы уголовное дело об отравлении более 50 строителей в общежитии на западе Москвы. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

"Черемушкинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего гендиректора ООО "Анадолу Групп". Он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, сбыт продукции, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей")", - сообщили в прокуратуре. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, руководитель компании выпустил продукты и напитки на оборудовании, не отвечающем требованиям санитарно-эпидемиологических норм. По результатам исследования, проведенного сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора, на производстве был выявлен золотистый стафилококк. Часть изготовленной продукции обвиняемый поставил в общежитие на Ярцевской улице.

В результате 13 апреля 2016 года более 50 рабочих были госпитализированы со стафилококковой пищевой токсикоинфекцией. Пищевое отравление повлекло временное нарушение функций органов, что квалифицируется как легкий вред здоровью.