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Без осадков и до 25 градусов тепла будет в столичном регионе

Москва
24 июля, 6:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Ожидается переменная облачность

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. До 25 градусов тепла ожидается в понедельник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 22-24, по области - от 20 до 25 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный 3-8 м/с.

Во вторник будет солнечно и тепло. Ночью столбики термометров покажут в столице 13-15, в Подмосковье - от 10 до 15 градусов.

Днем в Москве воздух прогреется до 24-26, по области - до 22-27 градусов. Ветер переменных направлений 2-7 м/ с.

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