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Строительство станции метро "Мичуринский проспект" вышло на финишную прямую

Москва
24 июля, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

В настоящее время на станции продолжаются отделочные работы

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Строительство станции московского метро "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии вышло на финишную прямую. С вводом станции в начале следующего года метро в пешей доступности получат 600 тыс. жителей нескольких районов столицы, сообщил в понедельник журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы вступаем в завершающую стадию строительства самой длинной ветки метро в Москве - 25 км. Первую часть мы закончили - от "Делового центра" до "Раменок" - она запущена и работает. До конца года будут завершены основные работы на строящемся участке от "Раменок" до "Рассказовки", движение планируется открыть в первой половине 2018 года. Метро недалеко от дома получат 600 тыс. жителей Солнцево, Ново-Переделкино, Новой Москвы и районов вдоль Мичуринского проспекта", - сказал мэр.

На станции "Мичуринский проспект" завершено сооружение основных конструкций, идут отделочные работы.

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