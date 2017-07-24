Продажи туристической карты "Тройка" начались на стойках "Живое общение" в метро Москвы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Продажи туристической карты "Тройка", на счету которой уже записано 150 рублей, начались на стойках "Живое общение" в московском метрополитене. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

Стоимость карты составляет 200 рублей, 50 рублей из них - это залог, который можно получить назад при возврате исправной "Тройки" в любую кассу метрополитена. Купить "Тройку" на стойках "Живое общение" можно только за наличные.

"Карта "Тройка" с предоплаченным билетом "Кошелек" будет особенно востребована у иностранных туристов. Все работники стоек владеют английским языком, поэтому смогут подробно рассказать об использовании карты, тарифах и способах ее пополнения", - говорится на сайте со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.

Как отмечается, туристическая карта "Тройка" уже доступна на стойках в вестибюлях станций "Баррикадная", "Китай-город" Калужско-Рижской линии, "Площадь Революции" и "Арбатская", а также в информационном центре на "Тушинской" и во флагманском магазине на "Маяковской". К августу "Тройки" с предоплаченным билетом "Кошелек" появятся на всех информационных стойках метро.

Стойки "Живое общение" расположены на 13 станциях подземки: "Площади Революции", "Александровском саду", "Пушкинской", "Баррикадной", "Павелецкой" Замоскворецкой линии, "Арбатской" Арбатско-Покровской линии, "Киевской" Арбатско-Покровской линии, "Комсомольской", "Курской", "Белорусской", "Парке культуры" Кольцевой линии, "Китай-городе" Калужско-Рижской линии, "Сретенском бульваре".

Одна поездка на метро или наземном транспорте по тарифу "Кошелек" стоит 35 рублей, билет "90 минут" - 54 рубля.