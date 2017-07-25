Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Логопарк девелопмент" построит склад на западе Москвы площадью около 400 тыс. кв. м

Москва
25 июля, 11:06 UTC+3

По мнению участников рынка, новый склад компании на Новорижском шоссе будет востребован

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Компания "Логопарк девелопмент" планирует построить логистический комплекс общей площадью около 400 тыс. кв. м на пересечении Новорижского шоссе и Московского малого кольца, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех консультантов, работавших с компанией.

Участок площадью 100 га, на котором будет возведен склад, до последнего времени принадлежал фонду UFG Real Estate, который ранее рассматривал вариант продажи этого участка и довольно долго искал покупателя, знают три консультанта.

Рыночная стоимость участка, включая проект, может составлять 1-1,2 млрд рублей, подсчитал руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Сushman & Wakefield Егор Дорофеев. Еще около 10 млрд рублей, по его словам, надо будет вложить в строительство. Руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Вячеслав Холопов оценивает инвестиции примерно в 12 млрд рублей.

Новый склад на Новорижском шоссе будет востребован, считают участники рынка.

"Логопарк девелопмент" был создан несколько лет назад бывшим партнером крупного складского девелопера PNK Group Еленой Бондарчук. Сейчас в портфеле "Логопарк девелопмента" два проекта на Ленинградском шоссе: "Логопарк север" и "Логопарк север - 2" общей площадью около 380 тыс. кв. м. Среди их арендаторов, по данным девелопера, - Х5 Retail Group, IKEA, Obi, Zara, "Эльдорадо", "О’кей", "Мираторг" и Major.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
8
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метро
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с несколькими автомобилями
2
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
3
ЕСПЧ присудил €6 тыс. одному из осужденных за убийство Немцова
4
В Госдепе допускают возможность поставок оружия Украине
5
СМИ: США шантажируют Турцию, убеждая отказаться от покупки российских систем С-400
6
Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400
7
В России до конца года ужесточат наказание за незаконную перепланировку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама