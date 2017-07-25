"Логопарк девелопмент" построит склад на западе Москвы площадью около 400 тыс. кв. м

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Компания "Логопарк девелопмент" планирует построить логистический комплекс общей площадью около 400 тыс. кв. м на пересечении Новорижского шоссе и Московского малого кольца, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех консультантов, работавших с компанией.

Участок площадью 100 га, на котором будет возведен склад, до последнего времени принадлежал фонду UFG Real Estate, который ранее рассматривал вариант продажи этого участка и довольно долго искал покупателя, знают три консультанта.

Рыночная стоимость участка, включая проект, может составлять 1-1,2 млрд рублей, подсчитал руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Сushman & Wakefield Егор Дорофеев. Еще около 10 млрд рублей, по его словам, надо будет вложить в строительство. Руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Вячеслав Холопов оценивает инвестиции примерно в 12 млрд рублей.

Новый склад на Новорижском шоссе будет востребован, считают участники рынка.

"Логопарк девелопмент" был создан несколько лет назад бывшим партнером крупного складского девелопера PNK Group Еленой Бондарчук. Сейчас в портфеле "Логопарк девелопмента" два проекта на Ленинградском шоссе: "Логопарк север" и "Логопарк север - 2" общей площадью около 380 тыс. кв. м. Среди их арендаторов, по данным девелопера, - Х5 Retail Group, IKEA, Obi, Zara, "Эльдорадо", "О’кей", "Мираторг" и Major.