Продажи туров по Москва-реке выросли на четверть в 2017 году, несмотря на погоду

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Холодная погода в начале лета не повлияла на спрос на туры по Москва-реке, в первом полугодии 2017 года продажи выросли на 20-25%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

"Перевозчики констатируют необычайно высокий спрос на туристические поездки. По данным компаний, входящих в "Речной альянс" (60% рынка речных перевозок), продажи речных туров выросли по сравнению с 2016 годом на 20-25%, а загруженность теплоходов достигает 100%. Всего, по данным ФГБУ "Канал имени Москвы", с апреля по июнь все пассажирские суда совершили в Московском бассейне около 6 тыс. рейсов", - говорится в сообщении.

В июне, несмотря на плохую погоду, поток туристов в Московском бассейне составил 89,365 тыс. человек и вырос по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года на 9%. Тогда круизные теплоходы перевезли 81,926 тыс. туристов. Прошлый год также стал переломным в сфере речных туристских перевозок: за восемь месяцев навигации через искусственный участок Канала имени Москвы, который соединяет Волгу с Москвой-рекой, ежедневно проходило в среднем по 64 пассажирских судна, которые перевезли свыше 600 тыс. человек.

"Наши судопропускные сооружения технически могут круглосуточно пропускать более 150 пассажирских судов, которые выполняют наиболее популярные речные круизы. Канал имени Москвы - традиционный путь для большого количества лайнеров, в том числе двух- и четырехпалубных теплоходов. Если в навигацию 2016 года на наших водных путях работало 88 круизных теплоходов, то в 2017 году их число планируется увеличить на 8% - до 95 судов", - сказал руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

Канал имени Москвы - комплекс гидротехнических сооружений, соединяющий реки Москву и Волгу. Предназначен для водоснабжения столицы и ее пригородов, судоходства и обводнения реки Москвы. Проходит в основном по территории Московской области, а также по Тверской области и Москве. Начинается на реке Волга у Дубны (Московская область) и заканчивается в столичном районе Тушино.