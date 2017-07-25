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"Зайцы" в общественном транспорте Москвы с начала года заплатили 163 млн рублей штрафов

Москва
25 июля, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Большая часть средств направляется на обновление столичного транспорта

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Более 160 млн рублей штрафов заплатили с начала года нарушители правил оплаты проезда в городском транспорте Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ГКУ "Организатор перевозок".

Штраф за безбилетный проезд составляет 1 тыс. рублей, за проход по чужой социальной карте - 2,5 тыс. рублей.

"Всего с начала года нарушители заплатили 163 миллиона рублей, из которых принудительно взыскано больше 40%. Большая часть полученных средств идёт на обновление московского транспорта", - добавили в пресс-службе.

По закону у нарушителей есть 60 дней на добровольную оплату, после чего штрафы принудительно взыскиваются судебными приставами. Также штраф, не оплаченный в установленный срок, может быть удвоен, нарушителю грозит арест на срок до 15 суток или привлечение к обязательным работам на срок до 50 часов.

Нарушители могут оплатить штраф за безбилетный проезд или неправомерное использование социальной карты в отделении любого банка, через портал госуслуг и через банкоматы и платежные терминалы "Сбербанка России".

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