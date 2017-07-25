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Развитие офисного рынка Москвы приостановилось во втором квартале 2017 года

Москва
25 июля, 17:56 UTC+3

В текущего году в столице строится и реконструируется примерно 1 млн кв. м офисов

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Объем нового строительства в Москве во втором квартале 2017 г. остался неизменным, при этом впервые в истории офисного рынка не было введено в эксплуатацию ни одного объекта. Такие данные следуют из отчета аналитической компании Cushman & Wakefield по второму кварталу и первому полугодию 2017 года.

"2017 год войдет в историю офисного рынка как один из самых неактивных в сфере строительства. Всего сейчас в той или иной степени готовности и активности строится и реконструируется примерно 1 млн кв. м офисов. Однако сроки реализации этих проектов растянуты до 2020 года", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что по итогам 2017 года общий объем нового строительства составит 380 тыс. кв. м, причем 240 тыс. кв. м из них - это площадь двух башен в "Москва-Сити".

По сравнению с очень успешным первым кварталом 2017 г., когда вслед за спросом на офисы в Москве все основные показатели пошли вверх, во втором квартале спрос снизился почти вполовину. А поглощение и вовсе спустилось в отрицательную зону. Объем поглощения в первом полугодии 2017 составил 263 тыс. кв. м, но во втором полугодии рынок сможет отыграть этот объем и вернуться в положительную зону.

Всего в первом полугодии 2017 г. общий объем сделок на офисные помещения составил 947 тыс. кв. м, плюс почти 50% к показателю 2016 года. Крупных приобретений на рынке пока отмечено не было, однако до конца года вероятность таких сделок достаточно велика.

На фоне отрицательного поглощения, но и практически отсутствующего нового строительства, уровень вакансий к концу первого полугодия немного поднялся - до 14,3%, это почти 2,3 млн. кв. м свободных помещений. Незаполненность вводимых в эксплуатацию объектов не позволит показателю значительно снизиться по итогам года, отмечается в отчете компании. 

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