Более 30 рабочих госпитализированы с пищевым отравлением в Новой Москве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 30 рабочих попали в больницу с пищевым отравлением после ужина на стройплощадке в Новой Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"26 июля рабочие со строительной площадки в поселении Сосенское поселка Коммунарка обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В настоящее время в стационаре находится 34 человека, жизни и здоровью которых ничего не угрожает", - сказала она.

По данным следствия, вечером 25 июля все рабочие ужинали на территории строительного объекта.

По факту отравления проводится доследственная проверка. "Следователи совместно с сотрудниками столичного Роспотребнадзора получили пробы пищи, по которым назначены соответствующие исследования", - добавила Иванова. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В то же время пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на московское управление сообщила о том, что в столовой в Новой Москве отравились, по предварительным данным, 42 человека - строительные рабочие "Мостооряда 114". Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование.