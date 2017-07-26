Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 30 рабочих госпитализированы с пищевым отравлением в Новой Москве

Москва
26 июля, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Рабочие обратились за медпомощью после ужина на территории строительного объекта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 30 рабочих попали в больницу с пищевым отравлением после ужина на стройплощадке в Новой Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"26 июля рабочие со строительной площадки в поселении Сосенское поселка Коммунарка обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В настоящее время в стационаре находится 34 человека, жизни и здоровью которых ничего не угрожает", - сказала она.

По данным следствия, вечером 25 июля все рабочие ужинали на территории строительного объекта.

По факту отравления проводится доследственная проверка. "Следователи совместно с сотрудниками столичного Роспотребнадзора получили пробы пищи, по которым назначены соответствующие исследования", - добавила Иванова. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В то же время пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на московское управление сообщила о том, что в столовой в Новой Москве отравились, по предварительным данным, 42 человека - строительные рабочие "Мостооряда 114". Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
14
"Волшебный лес" на ВДНХ: как москвичи наблюдают за полетом рыб и танцем лесных духов
8
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метро
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский концерн "Антонов" ликвидируют в течение двух месяцев
2
Россия призвала СБ ООН осудить обстрел своего посольства в Дамаске
3
"Вашингтон - источник опасности": реакция России на новый проект санкций США
4
Посольство РФ в США изучает ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta Аir Lines
5
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
6
В Госдепе считают предстоящий в Москве разговор по Донбассу стратегически важным
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама