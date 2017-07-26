Более 30 рабочих госпитализированы с пищевым отравлением в Новой Москве

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 30 рабочих попали в больницу с пищевым отравлением после ужина на стройплощадке в Новой Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"26 июля рабочие со строительной площадки в поселении Сосенское поселка Коммунарка обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В настоящее время в стационаре находится 34 человека, жизни и здоровью которых ничего не угрожает", - сказала она.
По данным следствия, вечером 25 июля все рабочие ужинали на территории строительного объекта.
По факту отравления проводится доследственная проверка. "Следователи совместно с сотрудниками столичного Роспотребнадзора получили пробы пищи, по которым назначены соответствующие исследования", - добавила Иванова. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В то же время пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на московское управление сообщила о том, что в столовой в Новой Москве отравились, по предварительным данным, 42 человека - строительные рабочие "Мостооряда 114". Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование.