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ГИБДД за два дня выявила в Москве 6,5 тыс. водителей автобусов, работавших с нарушениями

Москва
26 июля, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

В результате проверок более 80 автобусов перемещено на стоянку

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. водителей автобусов привлечено к административной ответственности за два дня проведения мероприятия ГИБДД по упорядочению городских перевозок, сообщил начальник Главного управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко.

"За два дня проведения мероприятия более 6,5 тыс. водителей автобусов подвергнуты административному наказанию, на стоянку перемещено более 80 автобусов", - сказал Коваленко на пресс-конференции в среду.

По его словам, в частности, "в Зеленоград приехал автобус, у которого кольцо рулевого колеса было примотано изолентой".

"Выявлено три водителя коммерческих структур, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Чуть более 30 водителей находились за рулем, не имея водительского удостоверения", - отметил он. По его словам, еще шесть водителей были задержаны за уголовные преступления, двое - за подделку водительских удостоверений, четверо - за попытку дачи взятки сотрудникам Госавтоинспекции, чуть более 100 - за нарушение режима труда и отдыха.

Коваленко подчеркнул, что проверочное мероприятие будет проводиться до 2 августа.

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