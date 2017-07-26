В центре Москвы мужчина избил полицейских, пытавшихся проверить его документы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мужчина при проверке документов избил двух полицейских на Болотной площади в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, сотрудники полиции с травмами были вынуждены обратиться в поликлинику.

По данным столичного главка МВД, инцидент произошел 11 июля, однако известно об этом стало только в среду, 26 июля. "На Болотной площади при патрулировании территории сотрудниками полиции был замечен неизвестный, который при виде полицейских попытался скрыться. На законные требования сотрудников полиции предъявить документы, удостоверяющие личность, он оказал активное физическое сопротивление находившимся на службе сотрудникам отдела МВД по району Якиманка. После этого мужчина был задержан и доставлен в отделение", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит лишение свободы сроком до пяти лет лишения свободы.