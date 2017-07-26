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Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы

Москва
26 июля, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Пока что машина вместимостью до 73 пассажиров проходит тестирование

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© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Электробус Yutong китайского производства и российский электробус ЛиАЗ-6274
Электробус Yutong китайского производства и российский электробус ЛиАЗ-6274
Электробус Yutong китайского производства и российский электробус ЛиАЗ-6274
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Электробус Yutong китайского производства и российский электробус ЛиАЗ-6274
Электробус Yutong китайского производства и российский электробус ЛиАЗ-6274
Электробус Yutong китайского производства и российский электробус ЛиАЗ-6274
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Электробус Yutong китайского производства и российский электробус ЛиАЗ-6274
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Электробус Yutong китайского производства и российский электробус ЛиАЗ-6274
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Электробус производства китайской компании Yuotong, оснащенный электрическим двигателям и аккумуляторами повышенной емкости, начал курсировать в Москве без пассажиров. Об этом сообщил журналистам главный инженер ГУП "Мосгортранс" Павел Хмелев.

"Мы испытываем китайский электробус без пассажиров, смотрим и оцениваем технологии. 1 августа техническое задание на московский электробус будет выложено в свободном доступе, и мы будем активно обсуждать его с заинтересованными сторонами. Поставка первых машин - сентябрь 2018 года", - сказал он.

Машина китайского образца вмещает до 73 пассажиров и оборудована 36 сидениями. Максимальная скорость движения - 69 км в час. Завяленный запас хода - до 200 км. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт.

Приспособлен к погодным условиям

Как отметил представитель компании Евгений Цзэн, суровая русская зима, жаркое лето и влажная весна модели не страшны. "Электробус адаптирован к климату от минус 30 до плюс 35 градусов", - сказал он.

Говоря о том, готовы ли коллеги из Китая локализовать производство машин на территории России, Цзэн ответил положительно. "Внутри Китая мы ежегодно реализуем 20 тыс. таких электробусов, в частности, в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу. По локализации мы работаем со многими странами мира. Мы готовы открыть предприятие в России", - отметил он.

Электробус китайского производства стал уже шестой моделью электробуса, проходящего тестирование в Москве. Ранее Мосгортранс проводил испытания машин российских, белорусских и финских производителей. В настоящее время на маршруте М2 завершает испытания электробус ЛиАЗ-6274 российского производства.

Ранее в Департаменте транспорта столицы ТАСС сообщили, что Москва планирует закупать для работы на городских маршрутах от 200 до 250 экологически чистых электробусов. При этом сокращать количество существующих подвижных составов не планируется.

В начале июня 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что власти столицы нацелены на постепенную замену автобусов современными электробусами, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе.

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