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Небоскребы Москвы вошли в двадцатку самых дорогих в мире

Москва
26 июля, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Дороже всего стоит недвижимость в небоскребах Гоконга, Токио и Нью-Йорка

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Москва заняла 19-ю строчку в рейтинге самых дорогих небоскребов мира, говорится исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

В нем отмечается, что по итогам первого полугодия 2017 года средняя стоимость 1 кв. м в небоскребах "Москва-Сити" составила $7,5 тыс. "По сравнению с четвертым кварталом 2016 года цена изменилась незначительно - в трех из семи объектов она выросла на $150-200 за 1 кв. м", - указывает Knight Frank.

Рейтинг 20 городов с самой дорогой недвижимостью в небоскребах возглавляет Гонконг - в четвертом квартале 2016 года цены здесь достигли $86 тыс. за 1 кв. м. Вторую строчку рейтинга занял Токио, где средняя цена составила $53 тыс. за 1 кв. м.

"Таким образом, стоимость небоскребов в столице Японии оказалась на 60% ниже, чем в Гонконге", - говорится в исследовании.

В первую пятерку рейтинга Knight Frank также вошли Манхэттен в Нью-Йорке ($40 тыс. за 1 кв. м), Сан-Франциско ($27 тыс. за 1 кв. м) и лондонский Сити ($26 тыс. за 1 кв. м).

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